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Происшествия

За неделю в Крыму потушили 127 пожаров

10:24 понедельник, 24 августа 2020

Также на этой неделе на полуострове произошло 21 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 28 человек, в том числе 4 детей.

— За отчетный период было ликвидировано 127 пожаров, из них 93 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, зафиксировано 2 происшествия на воде, спасено 2 человека. В горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательных операций, спасено 4 человека. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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