Вожатого крымского лагеря подозревают в изнасиловании школьниц

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Мужчина имел судимость и все равно работал в детском заведении.

В Крыму задержан житель Московской области, который исполнял обязанности вожатого в одном из детских лагерей. Мужчину подозревают в изнасиловании нескольких 9-летних девочек. Об этом сообщает «КП-Крым».

О совращении малолетних девочек полицейские узнали совершенно случайно.

На 47-летнего вожатого по имени Николай (имя изменено) директору лагеря пожаловался один из родителей. Сын рассказал папе, что руководитель отряда якобы вымогал у него деньги. Чтобы разобраться в ситуации, директор вызвал вожатого к себе на разговор. Однако мужчина повел себя странно – он просто сбежал.

Такая реакция руководству показалась подозрительной, беглеца поймали и вызвали полицию. Оказалось, что никаких денег Николай не вымогал, но мог совершить более серьезные преступления.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму», — сообщил источник издания.

Отмечается, что пострадавших от его действий может быть больше.

Во время проверки личности задержанного вскрылась еще одна интересная деталь, оказывается Николай уже имел судимость. А значит правоохранителям предстоит также выяснить, как мужчина с криминальным прошлым стал вожатым в детском лагере.

В тексте использованы материалы: Форпост

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