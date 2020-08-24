Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита

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Фонтаны в Симферополе продолжат работать после введения ограничений подачи воды.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Отключать пока никто не будет, но подача воды будет осуществляться по графику. Дело в том, что они не расходуют сильно воду – там замкнутый цикл, поэтому сэкономить особо не получится», – цитирует пресс-службу горадминистрации «Интерфакс».

На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды по часам. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды закуплены резервные емкости для школ, детских садов и больниц.

Кроме того, накопительные баки будут установлены в жилых микрорайонах крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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