Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды ● Общепиту Симферополя советуют перейти на одноразовую посуду из-за вододефицита ● Как изменится стоимость питьевой воды в Крыму из-за ограничений ● «Воды нет, но вы держитесь» - из крымских сетей ● Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже»
Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита
фото © simferopol.bezformata.com
Фонтаны в Симферополе продолжат работать после введения ограничений подачи воды.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Отключать пока никто не будет, но подача воды будет осуществляться по графику. Дело в том, что они не расходуют сильно воду – там замкнутый цикл, поэтому сэкономить особо не получится», – цитирует пресс-службу горадминистрации «Интерфакс».
На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды по часам. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды закуплены резервные емкости для школ, детских садов и больниц.
Кроме того, накопительные баки будут установлены в жилых микрорайонах крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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