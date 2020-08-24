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Власть

Власти решили опровергать информацию об истощенном ребенке в крымском детдоме

18:35 понедельник, 24 августа 2020

В связи с появлением в социальных сетях и СМИ публикаций о ненадлежащем уходе за одним из воспитанников ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», министерство здравоохранения Республики Крым сообщает следующее:

«Дом ребенка «Елочка» является единственным в Республике Крым учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения, в возрасте до четырех лет, и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет.

По информации администрации учреждения, в доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот, имеющих ограниченные возможности. Всем воспитанникам обеспечены необходимые условия для физического и психического развития, проводится постоянная работа по социальной адаптации и подготовке к жизни в обществе.

Вопросы соблюдения прав детей в «Елочке» контролируются лично главным врачом учреждения Александром Васюковым.

Администрация учреждения подчеркивает, что в деятельности «Елочки» не случались инциденты, связанные с плохим уходом за детьми, жестоким обращением, проблемами с питанием».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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