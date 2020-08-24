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Власть

Власти пообещали проверить факт доведения до истощения ребенка в крымском детдоме

08:24 понедельник, 24 августа 2020

Следственный комитет проводит проверку информации о ненадлежащем содержании двухлетнего ребенка в детском доме в Симферополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Организована процессуальная проверка сведений из средств массовой информации о ненадлежащем содержании малолетнего ребенка в социальном учреждении Симферополя», - сообщила Постнова.

Мать двухлетнего ребенка, который несколько дней назад был ею усыновлен, рассказала общественной организации о его неудовлетворительном состоянии, в котором она забрала его из детдома.

«Организована процессуальная проверка, в рамках которой будут назначены соответствующие медицинские экспертизы, изучены условия содержания ребенка в детском доме, оказания ему медицинской помощи. Также будет изучена процедура усыновления ребенка, дана оценка действиям должностных лиц социального учреждения и органов опеки», - добавила Постнова.

Проверку также проводит прокуратура Крыма. «Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщению, размещенному в одной из социальных сетей, о ненадлежащей организации ухода и обслуживания за двухлетним мальчиком, находившимся в ГБУЗ «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сообщение о ребенке, который находится в специализированном доме ребенка «Елочка» почти с рождения, появилось в группе общественной организации «Наша надежда» в Facebook. В организацию обратилась женщина, которая хотела усыновить мальчика и уже получила соответствующие документы. Она обнаружила, что он находится в очень плохом состоянии. В два года рост ребенка составляет всего 74 см, а вес едва превышает 6 кг, степень истощения и обезвоживания была критически опасна для жизни. Череп деформирован из-за того, что он лежал в одном положении и его не переворачивали.

После госпитализации у ребенка начала работать система пищеварения, но лечение сопряжено с трудностями: из-за истощения невозможно провести многие процедуры. Однако есть шанс, что он выживет и сможет полноценно развиваться.

Авторы поста отметили, что у других детей из «Елочки» есть похожие проблемы, при этом проверки в учреждении не проводятся и его работа не контролируется. Кроме того, этот дом ребенка — единственное в республике профильное учреждение для детей с нарушениями центральной нервной системы. Однако в ответах от республиканского минздрава говорится, что в учреждении созданы все условия для полноценного физического и психического развития подопечных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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