Ветер разносит мусор по Севастополю

Стихийные свалки «перебираются» из придомовых территорий к дороге.

Такая ситуация возникла на улице Меньшикова, о чем журналистам «Первого Севастопольского» рассказали местные жители, попросив, показать - что происходит в их районе.

Люди в отчаянии, уже и не знают, к кому обращаться. В таком состоянии территория больше недели. И эти горы пустых бутылок и стаканчиков только растут. А компании по вывозу мусора попросту игнорируют звонки, - заявляют горожане.

«Здесь такое безобразие, простите, без комментариев. То, что вы видите – без комментариев. Такое впечатление складывается, что со времени постройки дороги (где-то полгода прошло) они не убираются.

И самое главное, что сейчас ветром разносится этот мусор просто по проезжей части, по пешеходным переходам, по тротуарам», - жалуется жительница дома №5 на улице Глухова Татьяна Лукашенко.

Дорога к магазинам и остановке ежедневно проходит через груду мусора, жалуются местные жители. Они ждут, когда наконец-то смогут тут нормально дышать - ведь в жару - от урн раздается неприятный запах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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