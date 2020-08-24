Происшествия
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
фото © www.ecdc.europa.eu
Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
Речь идет о комарах видов Aedes albopictus и Aedes aegypti. По данным специалистов, они являются переносчиками трансмиссивных инфекций - Чикунгунья, Денге, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила и других опасных заболеваний.
Опасных насекомых обнаружили в районе Старого кладбища (Севастопольское шоссе). Сейчас там проводят дезинсекцию местности. Люди, живущие в тех районах, обязаны не допускать хранение воды в открытых емкостях, добавили в пресс-службе.
В администрации напомнили, что в прошлом году опасных комаров обнаружили в поселке Виноградное под Алуштой.
Aedes albopictus — вид кровососущих комаров (Culicidae), который хорошо определяется по черным и белым полосам на ногах, а также по черному-белому телу. Происходит из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии.
Aedes albopictus длиной от 2 до 10 мм и имеет черную и белую окраску в виде полос и пятен.Разница в размерах связана с наличием пищи в водоемах, где развивается личинка комара.
Самец на 20% меньше самки, но их морфология сходна. Тем не менее, как и у всех кровососущих комаров, усики самцов в отличие от самок вытянутые и густые. Усики также служат слуховым рецептором, при помощи которого он может слышать писк самки.
В 2013 году этот вид комаров появился в американском городе Фресно (штат Калифорния), а в 2017 году компания Verily Life Sciences начала борьбу с ними: она выпускает в город по 1 миллиону самцов этого вида комаров, зараженных бактериями вольбахия. В результате этого заражения, самки, оплодотворенные зараженными самцами, откладывают яйца, из которых не появляется потомство. Всего планируется выпустить около 20 миллионов зараженных самцов для полного уничтожения популяции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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