В Симферополе и районе проверят автомойки и бани

В Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования.

Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Еще до новостей об особых режимах подачи воды в Симферополе мы приняли для себя решение о проведении проверок землепользователей, деятельность которых связана с объемным водопотреблением. Это автомойки, сауны, бани и прочие. Проверка должна быть комплексная – и по землепользованию, и по водопользованию», – сказал руководитель ведомства.

По словам Спиридонова, в Симферополе предварительно выявлено порядка 70 таких проблемных объектов, в Симферопольском районе – немногим менее ста.

«Материалы мы передаем в городскую и районную администрации для дальнейшего принятия мер, суть которых сводится к следующему: «не будут соблюдать правила – отключим воду». Надеюсь, что там, где нелегитимное землепользование и водопользование, такие меры будут приняты», – отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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