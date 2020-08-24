Водный кризис
Развитие сюжета: Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу ● Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться ● В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря ● Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита ● Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды
В Симферополе и районе проверят автомойки и бани
В Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования.
Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Еще до новостей об особых режимах подачи воды в Симферополе мы приняли для себя решение о проведении проверок землепользователей, деятельность которых связана с объемным водопотреблением. Это автомойки, сауны, бани и прочие. Проверка должна быть комплексная – и по землепользованию, и по водопользованию», – сказал руководитель ведомства.
По словам Спиридонова, в Симферополе предварительно выявлено порядка 70 таких проблемных объектов, в Симферопольском районе – немногим менее ста.
«Материалы мы передаем в городскую и районную администрации для дальнейшего принятия мер, суть которых сводится к следующему: «не будут соблюдать правила – отключим воду». Надеюсь, что там, где нелегитимное землепользование и водопользование, такие меры будут приняты», – отметил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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