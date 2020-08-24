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Власть

В Севастополе закроют цирк ради строительства гостиницы

15:51 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь

В Севастополе планируется убрать шатер цирка на улице Пожарова ради строительства на этом месте гостиницы для спортсменов.

Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев на стройплощадке СОК имени 200-летия Севастополя.

По словам властей, будут проведены переговоры с «Росгосцирком», филиалом которого является Севастопольский цирк, о переносе циркового шатра в другое место.

«Планируем подобрать им другую площадку, а этот кусочек вернуть обратно городу, чтобы там построить гостиницу для спортсменов, которые будут приезжать на соревнования», - сказал Развожаев.

Представления в Севастопольском цирке на Пожарова не проводятся с 19 июля 2019 года. По информации официального сайта, цирк находится «на каникулах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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