Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе ● В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса ● Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом ● Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
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В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.
Режим подразумевает, что сохраняется правило об обязательной обсервации на две недели для тех, кто вернулся из-за границы вывозными рейсами или близко контактировал с заболевшими COVID-19.
Кроме того, все еще запрещена работа кружков и секций в социальных учреждения, запрещен вывоз организованных групп детей за пределы Крыма и размещение в гостиницах и санаториях Севастополя детских групп (кроме групп из Крыма, Севастополя и арктической зоны России). Гостиницы должны рекомендовать своим гостям пройти тест на COVID-19 за три дня до приезда.
Также пока не возобновляется диспансеризация и медосмотры в поликлиниках Севастополя. Запрещается ходить в леса и природные парки.
Когда режим повышенной готовности будет снят, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе, уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе за все время с начала пандемии коронавирусом заразились 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели, 15 скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.
Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.
Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
В Крым пришла системная российская преступность
Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.