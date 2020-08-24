В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

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В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Режим подразумевает, что сохраняется правило об обязательной обсервации на две недели для тех, кто вернулся из-за границы вывозными рейсами или близко контактировал с заболевшими COVID-19.

Кроме того, все еще запрещена работа кружков и секций в социальных учреждения, запрещен вывоз организованных групп детей за пределы Крыма и размещение в гостиницах и санаториях Севастополя детских групп (кроме групп из Крыма, Севастополя и арктической зоны России). Гостиницы должны рекомендовать своим гостям пройти тест на COVID-19 за три дня до приезда.

Также пока не возобновляется диспансеризация и медосмотры в поликлиниках Севастополя. Запрещается ходить в леса и природные парки.

Когда режим повышенной готовности будет снят, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе, уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе за все время с начала пандемии коронавирусом заразились 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели, 15 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.

Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.

Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.