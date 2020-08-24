Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

13:32 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

фото © pixabay.com

В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Режим подразумевает, что сохраняется правило об обязательной обсервации на две недели для тех, кто вернулся из-за границы вывозными рейсами или близко контактировал с заболевшими COVID-19.

Кроме того, все еще запрещена работа кружков и секций в социальных учреждения, запрещен вывоз организованных групп детей за пределы Крыма и размещение в гостиницах и санаториях Севастополя детских групп (кроме групп из Крыма, Севастополя и арктической зоны России). Гостиницы должны рекомендовать своим гостям пройти тест на COVID-19 за три дня до приезда.

Также пока не возобновляется диспансеризация и медосмотры в поликлиниках Севастополя. Запрещается ходить в леса и природные парки.

Когда режим повышенной готовности будет снят, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе, уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе за все время с начала пандемии коронавирусом заразились 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели, 15 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.

Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.

Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

Коронавирус в Крыму
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия
В Крым пришла системная российская преступность

В Крым пришла системная российская преступность

Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации