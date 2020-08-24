В Севастополе начинают строить грандиозный канализационный коллектор

В Севастополе, испытывающем острые проблемы с очистными сооружениями, начали строить новый канализационный коллектор — Мартыновский, в Ленинском районе.

Право провести строительно-монтажные работы получила фирма «ДСТ-Строй».

Стоимость контракта, работы по которому должны быть завершены до 30 июня 2022 года, составляет 496.246.080 рублей.

Работы предполагают замену старого трубопровода, замену канализационных сетей и их ремонт. Кроме того, необходимо выполнить ремонт вентиляционных шахт, смонтировать освещение и пожарную сигнализацию. Труба канализационного коллектора протянется на 1,8 километра от корпуса инфекционной больницы на улице Мечникова до улицы Катерной.

Также предполагается проведение озеленения территории, где будут располагаться объекты нового канализационного коллектора.

Компания «Инжсервис», которая составляла проектную документацию нового коллектора, в ходе изыскательских работ обнаружили карстовую полость под жилым домом № 35 на улице Новикова-Прибоя в Севастополе. Полость объемом до 700 кубометров была выявлена при обследовании коммуникационного тоннеля глубокого заложения.

Добавим, что строительные и монтажные работы на Мартыновском канализационном коллекторе в Севастополе выполняются за средства федеральной целевой программы развития Севастополя и Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост

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