В Севастополе две девушки на 20 метров протянули 8-тонный КамАЗ

На полуострове в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» установили Рекорд среди женщин по передвижению крупногабаритной колесной техники (КамАЗа). Зафиксированный вес составил 8 тонн!

Об этом сообщила пресс-служба проекта «Сильнейшая нация мира».

Две девушки в упоре ногами потянули КамАЗ руками на расстояние 20 м за прикрепленный к нему канат.

Рекорд установили Оксана «Скала» Кошелева — мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов; рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолета Ми-8 весом 9,5 тонн и Екатерина Прокопова — спортсменка из Севастополя, мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, тренер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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