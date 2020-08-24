В Севастополе активисты отметили День Независимости Украины

24 августа в Севастополе отметили День Независимости Украины.

Так, в центральном Ленинском районе перед зданием правительства Севастополя на аллее городов-героев возложили цветы к памятнику-стеле Киева, а в Гагаринском районе букеты в цветах украинского флага принесли к памятнику Тарасу Шевченко.

Накануне Дня Независимости со стелы Киева на аллее городов-героев открепили повешенную активистами «крымской весны» георгиевскую ленточку. А ранним утром 24 августа к стеле и памятнику Шевченко принесли цветы.

Кроме Дня независимости в Севастополе отмечают годовщину памятника украинскому поэту, писателю и художнику Тарасу Шевченко, который установили 24 августа 2003 года.

Как уточняется, севастопольцы свои действия специально не координировали – цветы несли в разное время.

За активистами возле памятника Шевченко наблюдали силовики.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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