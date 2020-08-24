В Крыму туристка застряла на скале над морем

Специалисты Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину, застрявшую на скале.

Проведение работ осложнялось сильными ветром и волнением, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, 22.08. в службу спасения поступило сообщение о том, в 3-х км. от бухты Узкой (Черноморский район) женщина находится в воде под скалой и не может самостоятельно выбраться на берег. Требуется помощь спасателей.

К месту вызова оперативно выехали специалисты Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники.

По прибытии на место происшествия сотрудники Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» приступили к спасению пострадавшей. С помощью спасательного и альпинистского снаряжения женщина была поднята на берег. В медицинской помощи не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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