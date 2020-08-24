Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек ● В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней ● Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе ● В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом
фото © Новости Крыма
В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.
Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«Один - больной с джанкойской скорой, один - с феодосийской. В Симферополе и Бахчисарае 13 человек. То есть из 4000 сотрудников сейчас болеют 17 человек. Вроде не много, с другой стороны, если маленькая бахчисарайская станция потеряла шесть человек, то для нее это достаточно чувствительно. Всего же у нас за полгода, включая с текущими больными, около 40 случаев коронавируса», - рассказал Сергей Олефиренко.
По его словам, большая часть медиков заражается не на работе, а за ее пределами.
«Проблема в том, что медики начали заражаться не на работе, а за пределами больницы. У нас в Бахчисарай первыми заболели санитарка, старший врач и диспетчер. Люди, почти не имеющие отношения к больным, они не выезжают к ним», - подчеркнул Сергей Олефиренко.
Как ранее сообщалось, в середине августа из-за коронавируса была закрыта часть отделения соматики в Детской Республиканской клинической больнице в Симферополе. В обсерваторы направлены более 20 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.
Над Севастополем поднялся черно-белый дым
«Что-то горит, рядом вертолет, кто в курсе?» - встревожились очевидцы.
Вожатого крымского лагеря подозревают в изнасиловании школьниц
Мужчина имел судимость и все равно работал в детском заведении.
Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу
Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.
В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки
За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
11 часов назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
2 часа назад
Российские звезды о Крыме: «Надо меняться ментально»
8 часов назад
В Керчи пропал подростокфото
10 часов назад
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом
В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.