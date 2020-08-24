В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом

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В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«Один - больной с джанкойской скорой, один - с феодосийской. В Симферополе и Бахчисарае 13 человек. То есть из 4000 сотрудников сейчас болеют 17 человек. Вроде не много, с другой стороны, если маленькая бахчисарайская станция потеряла шесть человек, то для нее это достаточно чувствительно. Всего же у нас за полгода, включая с текущими больными, около 40 случаев коронавируса», - рассказал Сергей Олефиренко.

По его словам, большая часть медиков заражается не на работе, а за ее пределами.

«Проблема в том, что медики начали заражаться не на работе, а за пределами больницы. У нас в Бахчисарай первыми заболели санитарка, старший врач и диспетчер. Люди, почти не имеющие отношения к больным, они не выезжают к ним», - подчеркнул Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, в середине августа из-за коронавируса была закрыта часть отделения соматики в Детской Республиканской клинической больнице в Симферополе. В обсерваторы направлены более 20 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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