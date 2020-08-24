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Коронавирус в Крыму

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом

20:19 понедельник, 24 августа 2020
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом

фото © Новости Крыма

В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«Один - больной с джанкойской скорой, один - с феодосийской. В Симферополе и Бахчисарае 13 человек. То есть из 4000 сотрудников сейчас болеют 17 человек. Вроде не много, с другой стороны, если маленькая бахчисарайская станция потеряла шесть человек, то для нее это достаточно чувствительно. Всего же у нас за полгода, включая с текущими больными, около 40 случаев коронавируса», - рассказал Сергей Олефиренко.

По его словам, большая часть медиков заражается не на работе, а за ее пределами.

«Проблема в том, что медики начали заражаться не на работе, а за пределами больницы. У нас в Бахчисарай первыми заболели санитарка, старший врач и диспетчер. Люди, почти не имеющие отношения к больным, они не выезжают к ним», - подчеркнул Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, в середине августа из-за коронавируса была закрыта часть отделения соматики в Детской Республиканской клинической больнице в Симферополе. В обсерваторы направлены более 20 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом

В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

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