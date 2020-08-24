Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней ● Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе ● В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса ● Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
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По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1131 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 913 человек, изолировано в обсерваторы – 206 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2064 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 635 человек, выписано с выздоровлением — 1378.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.
Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Крым переходит на почасовую подачу воды
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20 августа
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Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.