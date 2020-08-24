В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки

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За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.

19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. 86 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними, 1548 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 309 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2154 человека.

Выздоровевших за весь период – 1378 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.

Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.

В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса. По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом. За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.