Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса ● Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом ● Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела ● Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом ● За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19
В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки
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За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.
19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. 86 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними, 1548 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 309 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2154 человека.
Выздоровевших за весь период – 1378 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.
Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.
В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса. По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом. За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
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