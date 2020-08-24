В Керчи пропал подросток

В Керчи полиция разыскивает несовершеннолетнюю Самусеву Елену Максимовну, 31.01.2003 г.р.

Об исчезновении подростка стало известно утром 20 августа. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы до плеч, темные.

Была одета: синие стрейчевые джинсы, розовая блузка с коротким рукавом в темно-синий горошек, темные кроссовки (мокасины) с белой подошвой. На вид около 16-17 лет. Ранее неоднократно совершала самовольные уходы с места жительства. До настоящего времени Самусева Е.М., не вернулась, местонахождение ее не известно.

Всем, кто владеет информацией о вышеуказанном лице, либо о ее местонахождении, или при обнаружении лица, просьба незамедлительно сообщить на моб. телефон: +7 978 558 17 51 Старший инспектор ПДН ОП №1 УМВД России по г. Керчи старший лейтенант полиции Абдеминов Э.Р. моб. телефон: +7 978 849 18 66 — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Керчи майор полиции Пухальский Д.А. или 102.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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