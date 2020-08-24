Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +28
море +24

Происшествия

В Керчи пропал подросток

11:37 понедельник, 24 августа 2020

В Керчи полиция разыскивает несовершеннолетнюю Самусеву Елену Максимовну, 31.01.2003 г.р.

Об исчезновении подростка стало известно утром 20 августа. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы до плеч, темные.

Была одета: синие стрейчевые джинсы, розовая блузка с коротким рукавом в темно-синий горошек, темные кроссовки (мокасины) с белой подошвой. На вид около 16-17 лет. Ранее неоднократно совершала самовольные уходы с места жительства. До настоящего времени Самусева Е.М., не вернулась, местонахождение ее не известно.

Всем, кто владеет информацией о вышеуказанном лице, либо о ее местонахождении, или при обнаружении лица, просьба незамедлительно сообщить на моб. телефон: +7 978 558 17 51 Старший инспектор ПДН ОП №1 УМВД России по г. Керчи старший лейтенант полиции Абдеминов Э.Р. моб. телефон: +7 978 849 18 66 — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Керчи майор полиции Пухальский Д.А. или 102.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За неделю в Крыму потушили 127 пожаров. Также на этой неделе на полуострове произошло 21 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.

«Герой крымской весны» сбежал в Киев. Домашний арест для крымчанина избрал Голосеевский районный суд Киева. Ялтинца Александра Расшивалова подозревают в участии в «самообороне Крыма» в 2014 году.

Лесные пожары охватили Севастополь. Пожарные службы и лесхоз просят граждан быть осторожными и беречь природу.

В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу. В Крыму более 100 правоохранителей и волонтеров ищут пропавшую накануне школьницу из Башкортостана.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

Коронавирус в Крыму
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия
В Крым пришла системная российская преступность

В Крым пришла системная российская преступность

Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации