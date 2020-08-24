Турчинов ответил Зеленскому на заявление о «подаренном» Крыме

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который сейчас возглавляет штаб партии «Европейская солидарность», в комментарии Радіо Свобода заявил, что у президента Владимира Зеленского ныне «есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым».

Так Турчинов, который в 2014 году был исполняющим обязанности президента, отреагировал на заявление Зеленского о том, что в Украине должны давать показания те, «кто без боя подарил часть Украины».

«Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него гораздо важнее, чем защита украинской земли», – сказал Турчинов во время прямой трансляции Радіо Свобода торжеств ко Дню Независимости.

Выступая 24 августа с речью на торжествах по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

«Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди о патриотизме», – сказал президент.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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