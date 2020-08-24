«ТСК-Таврия» в дерби обыграла «Севастополь»

В Крыму прошли матчи 26-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба КФС.

Главный аутсайдер турнира – феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» на своем поле сумел обыграть досрочного чемпиона – ФК «Евпатория». Гости повели в счете на 3-й минуте – отличился Ярослав Юдин. Уже через пять минут феодосийцы восстановили равновесие – с пенальти был точен Денис Головещенко. А на 28-й минуте игры феодосиец Евгений Морев вывел свою команду вперед. В оставшееся время счет в матче так и не изменился – 2:1, победа «Фаворита-ВД Кафы».

Бахчисарайский «Кызылташ» на своем поле уступил ялтинскому «Инкомспорту». Матч проходил в сложных погодных условиях: на протяжение первого тайма проливной дождь практически не прекращался, что сказалось на действиях обеих команд. На 27-й минуте игры Владимир Пшеничников дальним ударом распечатал ворота «Кызылташа».

Во втором тайме бахчисарайцы, играя в численном меньшинстве (на 54-й минуте Зеки Алиев получил прямую красную карточку), сумели счет сравнять – на 79-й минуте отличился Антон Шевчук. Но удержать ничью бахчисарайцам не позволил Роман Шалин, забив на 84-й минуте матча. В итоге 2:1, победа «Инкомспорта». Отметим, что на 90-й минуте матча прямую красную карточку увидел перед собой защитник «Кызылташа» Никита Гаркуша.

Керченский «Океан» в родных стенах встречался с молодежненской «Крымтеплицей».

На 27-й минуте лучший бомбардир керчан Олег Плиев вывел свой клуб вперед. Во второй половине матча «тепличник» Максим Приходной счет сравнял – случилось это на 75-й минуте. А в самой концовке игры «Крымтеплица» сумела вырвать победу. На 87-й минуте отличился Алексей Бабырь, а уже в компенсированное время Владимир Сычевой поставил голевую точку в этом противостоянии – 3:1, победа «Крымтеплицы».

И самый напряженный матч был сыгран в Севастополе. Там местный одноименный клуб принимал симферопольскую «ТСК-Таврию». Уже в первом тайме зрители на трибунах стали свидетелями пяти забитых мячей. На 3-й минуте игры «тавриец» Антон Монахов распечатал ворота «Севастополя». Спустя семь минут экс-игрок «ТСК-Таврии» Захар Тарасенко восстановил статус-кво. На 17-й минуте форвард симферопольцев Михаил Сорочкин снова вывел свою команду вперед. Но еще до перерыва игроки «Севастополя» смогли не только счет сравнять, но и вырваться вперед. Сначала все тот же Тарасенко оформил «дубль», а на 41-й минуте Антон Монахов сделал скидку назад на голкипера «ТСК-Таврии» Азамата Томаева, который в простейшей ситуации промазал по мячу, и снаряд оказался в воротах. Уступая в счете «ТСК-Таврия» нашла в себе силы отыграться – в самом дебюте второго тайма «дубль» сделал Сорочкин, а уже на 90+2 минуте Монахов принес победу симферопольцам – 4:3.

После матчей 26-го тура ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом. На первой позиции «Евпатория» – 63 очка, на второй строчке укрепилась «Крымтеплица» – 50 баллов, на третье место поднялась «ТСК-Таврия» – 45 пунктов, на четвертую позицию опустился «Севастополь» – 43 очка. Далее следуют «Кызылташ» (34), «Океан» (21), «Инкомспорт» (21) и «Фаворит-ВД Кафа» (17).

В гонке бомбардиров обозначился единоличный лидер. Им стал нападающий «Крымтеплицы» Владимир Сычевой – 16 голов. Его ближайшие преследователи Даниил Наговицин («Кызылташ») и Длявер Нуридинов («Евпатория») в отчетном туре мячей не забивали, имея в своем активе по 15 точных ударов.

Матчи 27-го тура Премьер-лиги КФС пройдут в среду, 26 августа. Сыграют: «Океан» – «Фаворит-ВД Кафа», «Крымтеплица» – «Кызылташ», «Инкомспорт» – «Севастополь» и «ТСК-Таврия» – «Евпатория». Все матчи тура начнутся одновременно – в 17 часов 30 минут.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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