Спасатели сняли со скалы испуганного «покорителя» Судакской крепости

Крымские спасатели оказали помощь туристу, который вскарабкался на гору Крепостная в музее-заповеднике «Судакская крепость», но не смог самостоятельно спуститься.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, информация о происшествии поступила спасателям утром в воскресенье. Мужчина без специального снаряжения поднялся на гору Крепостную, добравшись до скального выступа, но сильно испугался и не смог спуститься обратно.

Спасатели с использованием альпинистского снаряжения поднялись на скальный выступ к потерпевшему, расположенному на высоте не менее 150 метров над уровнем моря.

Специалисты спустили пострадавшего вниз, оказали психологическую помощь и провели профилактическую и разъяснительную работу. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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