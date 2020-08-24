СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала

фото © Новости Крыма

Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.

Об этом говорится в расследовании журналистов «5 канала».

О возможном объединении Главного Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов в одно предприятие – «Воды Таврии» – сообщалось еще в начале 2020 года. По мнению ряда политиков и журналистов, создание предприятия «Воды Таврии» означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины и облегчение процедуры возобновления подачи воды в Крым.

Начальник Управления Северо-Крымского канала (СКК) Сергей Шевченко напомнил, что до конца прошлого года предприятие находилось в списках стратегических объектов, не подлежащих приватизации. В конце прошлого года Управление СКК и Каховский магистральный канал исчезли из этого списка.

Верховная рада Украины не поддержала приватизацию, но ситуация с Северо-Крымским каналом, по словам специалистов, до сих пор остается неопределенной.

«Это государственное предприятие, но в дальнейшем какое будет решение и будет ли включен Северо-Крымский канал в этот список – пока неизвестно», – сказал Сергей Шевченко.

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955—1958 годах.

При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины. Ширина канала в его начале — 150 метров, глубина — 7 метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу. Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.

Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться. Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в августе продолжило ухудшаться.

Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита. Фонтаны в Симферополе продолжат работать после введения ограничений подачи воды.

В Севастополе начинают строить грандиозный канализационный коллектор. В Севастополе, испытывающем острые проблемы с очистными сооружениями, начали строить новый канализационный коллектор — Мартыновский, в Ленинском районе.