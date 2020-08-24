Власть
СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала
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Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.
Об этом говорится в расследовании журналистов «5 канала».
О возможном объединении Главного Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов в одно предприятие – «Воды Таврии» – сообщалось еще в начале 2020 года. По мнению ряда политиков и журналистов, создание предприятия «Воды Таврии» означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины и облегчение процедуры возобновления подачи воды в Крым.
Начальник Управления Северо-Крымского канала (СКК) Сергей Шевченко напомнил, что до конца прошлого года предприятие находилось в списках стратегических объектов, не подлежащих приватизации. В конце прошлого года Управление СКК и Каховский магистральный канал исчезли из этого списка.
Верховная рада Украины не поддержала приватизацию, но ситуация с Северо-Крымским каналом, по словам специалистов, до сих пор остается неопределенной.
«Это государственное предприятие, но в дальнейшем какое будет решение и будет ли включен Северо-Крымский канал в этот список – пока неизвестно», – сказал Сергей Шевченко.
Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955—1958 годах.
При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины. Ширина канала в его начале — 150 метров, глубина — 7 метров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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