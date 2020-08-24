Происшествия
Симферополец, избивший до смерти родного брата, получил пять лет колонии
Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве.
Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Преступление было совершено в сентябре 2019 года. Во время ссоры с 46-летним братом мужчина ударил его несколько раз в область головы и туловища. Через 13 дней от полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Уголовное дело расследовалось по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). «Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В законную силу приговор еще не вступил.
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