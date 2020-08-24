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Российские звезды о Крыме: «Надо меняться ментально»
фото © www.eg.ru
Актер театра и кино, певец и музыкант Игорь Скляр рассказал о своих впечатлениях от местных инфраструктуры и сервиса.
По его словам, многое на полуострове меняется в лучшую сторону, но самим крымчанам еще стоит поработать над собой.
«Довольно часто среди таксистов, продавцов, администраторов на ресепшене в гостиницах, где я бывал, в настроении людей есть некоторое такое типа «вы нам должны, мы для вас столько сделали, а теперь вы постарайтесь». Нет, это неправильно. Надо, если что-то делать, то уж сообща, а не так, что «мы будем сидеть, а вы нам дайте». Надо меняться психологически и ментально, дрейфовать в сторону той страны, с которой вы считаетесь одним целым», - сказал Игорь Скляр.
При этом музыкант подчеркнул, что «не отделял Крым от России даже в те времена, когда он формально был в составе другого государства».
Из положительных изменений полуострова артист отменил строительство трассы «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь. Ее последний этап сейчас находится в работе, а движение по четырехполосной дороге от Керчи до Симферополя уже запущено.
«Я понимаю, что теперь есть «Таврида», по которой мы доехали (из аэропорта Симферополя до Коктебеля - ред.) гораздо быстрее, чем если бы мы ездили через разные небольшие крымские селения. Хорошо, что все развивается, строится и приходит к какому-то российскому знаменателю», - отметил Скляр.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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