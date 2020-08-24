Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +16
море +23

Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 24 августа

00:23 понедельник, 24 августа 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 24 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах и в г.Севастополе), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс.)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 28, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 61 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 62 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 61 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 57 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до четверга. В ближайшие несколько дней в Крыму возрастет вероятность возникновения пожаров, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 22 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 22 августа.

Будет еще хуже: российский синоптик о засухе и изменении климата в Крыму. В будущем Крым может стать еще более засушливым регионом.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 21 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 21 августа.

Происшествия
В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу

В Крыму более 100 человек ищут пропавшую школьницу

В Крыму более 100 правоохранителей и волонтеров ищут пропавшую накануне школьницу из Башкортостана.

Власть
Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста

Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста

Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».

Происшествия
В Крым пришла системная российская преступность

В Крым пришла системная российская преступность

Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Власть
Зеленский пообещал поднять украинский флаг в Крыму

Зеленский пообещал поднять украинский флаг в Крыму

Власти Украины прикладывают все усилия для того, чтобы флаг страны развевался над Крымом и Донбассом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации