Прогноз погоды в Крыму на понедельник 24 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 24 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах и в г.Севастополе), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс.)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 28, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 61 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 62 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 61 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 57 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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