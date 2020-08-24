Водный кризис
Развитие сюжета: Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться ● В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря ● Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита ● Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды ● Общепиту Симферополя советуют перейти на одноразовую посуду из-за вододефицита
Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу
фото © Новый день
Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.
Ввести график подачи воды пришлось из-за острого дефицита, образовавшегося из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Поэтому села сразу же перевили на почасовое водоснабжение, а крымскую столицу будут обезвоживать постепенно: сегодня отключат горячую воду и сократят подачу холодной на 12,5%, со следующего понедельника – еще на 14%, а с 7 сентября будут включать воду на 3 часа утром и 3 часа вечером.
При этом власти решили не отключать фонтаны, сообщив, что из-за замкнутого цикла они расходуют не очень много воды и сэкономить на них не получится. Не собираются закрывать и автомойки, коими Симферополь забит буквально «под завязку» – их обещали лишь проверить.
Об ограничении водоснабжения заявили и власти Феодосии – пока в «сухую зону» попали только два поселка – Краснокаменка и Щебетовка.
Между тем, в Керчи дефицитный ресурс не экономят – вода бежит рекой по улице Буденного, бьет фонтаном из-под плитки на набережной. Фотографии керчане выкладывают в соцсетях, сопровождая комментариями, что подобные реки питьевой воды появляются в городе несколько раз в неделю.
Не собираются экономить воду и в Севастополе. Чернореченское водохранилище обмелело до предела, а одна из самых полноводных рек Крыма – Бельбек – в окрестностях города превратилась в ручей, а реки Альма и Кача и вовсе пересыхают.
Однако через три недели в Севастополе должны состояться губернаторские выборы, и ограничивать избирателей в жизненно важном ресурсе накануне голосования, конечно, никто не рискнет.
В тексте использованы материалы: Новый день
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Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу
Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.
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