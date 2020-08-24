Происшествия
Под Севастополем разбился грузовик, перевозивший наполнитель для кошачьих туалетов
На президентской трассе в Севастополе произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего наполнитель для туалета домашних животных.
По информации очевидцев в соцсети, водитель не пострадал, а грузовой автомобиль распался на части.
— Грузовик вез гигиенический наполнитель для туалета домашних животных в больших пакетах. Все валялось около грузовика. Как он так разложился — непонятно, — написали очевидцы.
По предварительной информации, у автомобиля отказали тормоза и водитель принял решение уйти от удара на обочину.
Крымчанин рассказал в комментариях, что лично видел, как к месту происшествия подъехала скорая. Вероятно, врачи узнавали, есть ли пострадавшие. «Получив отказ, скорая поехала дальше», — написал он.
В результате аварии на трассе образовалась пробка до «кольца на Инкерман».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчина погиб в скатившемся в ущелье под Ялтой автомобиле. Автомобиль с пассажирами скатился в ущелье в районе горы Кемаль-Эгерек в городском округе Ялта.
За неделю в Крыму потушили 127 пожаров. Также на этой неделе на полуострове произошло 21 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.
«Герой крымской весны» сбежал в Киев. Домашний арест для крымчанина избрал Голосеевский районный суд Киева. Ялтинца Александра Расшивалова подозревают в участии в «самообороне Крыма» в 2014 году.
Лесные пожары охватили Севастополь. Пожарные службы и лесхоз просят граждан быть осторожными и беречь природу.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
В Крым пришла системная российская преступность
Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.