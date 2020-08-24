Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +28
море +24

Происшествия

Под Севастополем разбился грузовик, перевозивший наполнитель для кошачьих туалетов

13:43 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь

На президентской трассе в Севастополе произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего наполнитель для туалета домашних животных.

По информации очевидцев в соцсети, водитель не пострадал, а грузовой автомобиль распался на части.

— Грузовик вез гигиенический наполнитель для туалета домашних животных в больших пакетах. Все валялось около грузовика. Как он так разложился — непонятно, — написали очевидцы.

По предварительной информации, у автомобиля отказали тормоза и водитель принял решение уйти от удара на обочину.

Крымчанин рассказал в комментариях, что лично видел, как к месту происшествия подъехала скорая. Вероятно, врачи узнавали, есть ли пострадавшие. «Получив отказ, скорая поехала дальше», — написал он.

В результате аварии на трассе образовалась пробка до «кольца на Инкерман».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина погиб в скатившемся в ущелье под Ялтой автомобиле. Автомобиль с пассажирами скатился в ущелье в районе горы Кемаль-Эгерек в городском округе Ялта.

За неделю в Крыму потушили 127 пожаров. Также на этой неделе на полуострове произошло 21 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.

«Герой крымской весны» сбежал в Киев. Домашний арест для крымчанина избрал Голосеевский районный суд Киева. Ялтинца Александра Расшивалова подозревают в участии в «самообороне Крыма» в 2014 году.

Лесные пожары охватили Севастополь. Пожарные службы и лесхоз просят граждан быть осторожными и беречь природу.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

Коронавирус в Крыму
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия
В Крым пришла системная российская преступность

В Крым пришла системная российская преступность

Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации