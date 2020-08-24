Под Севастополем разбился грузовик, перевозивший наполнитель для кошачьих туалетов

На президентской трассе в Севастополе произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего наполнитель для туалета домашних животных.

По информации очевидцев в соцсети, водитель не пострадал, а грузовой автомобиль распался на части.

— Грузовик вез гигиенический наполнитель для туалета домашних животных в больших пакетах. Все валялось около грузовика. Как он так разложился — непонятно, — написали очевидцы.

По предварительной информации, у автомобиля отказали тормоза и водитель принял решение уйти от удара на обочину.

Крымчанин рассказал в комментариях, что лично видел, как к месту происшествия подъехала скорая. Вероятно, врачи узнавали, есть ли пострадавшие. «Получив отказ, скорая поехала дальше», — написал он.

В результате аварии на трассе образовалась пробка до «кольца на Инкерман».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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