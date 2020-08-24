По заявлению прокуратуры в Севастополе судом приостановлена деятельность батутного центра

Прокуратурой района в Ленинский районный суд города Севастополя направлен иск о понуждении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации досуга и развлечения граждан, в том числе детей, в батутном центре «Monkey», расположенном в торговом центре по адресу: г. Севастополь, ул. Ковпака, д. 3, устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем не произведена оценка технического состояния 32 батутов, образующих батутную арену.

Кроме того, не осуществлена государственная регистрация батутов в контролирующем органе.

С учетом выявленных нарушений районным судом 20.08.2020 удовлетворено заявление прокурора о принятии мер по обеспечению иска в виде приостановления деятельности батутного центра.

На основании выданного районным судом исполнительного листа Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Севастополю 21.08.2020 эксплуатация батутного цента «Monkey» приостановлена до устранения нарушений закона.

Рассмотрение гражданского дела находится на контроле прокуратуры.

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