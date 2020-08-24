Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса ● Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом ● Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела ● Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе
фото © vk.com/aksenovrk
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Трое из четырех заболевших находятся в группе риска.
«В числе заболевших – 52-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет», - уточнили в правительстве.
Кроме того, за сутки после выздоровления из стационаров выписаны пять человек. Сейчас в больницах города находятся 74 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели, 15 скончались.
В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», куда помещают прибывших из-за границы и тех, кто контактировал с заболевшими людьми.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19, это повторение антирекорда от 21 августа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.
Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.
Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.
В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса. По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Крым переходит на почасовую подачу воды
С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.
20 августа
В Крым пришла системная российская преступность
Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.