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Коронавирус в Крыму

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

11:24 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

фото © vk.com/aksenovrk

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Трое из четырех заболевших находятся в группе риска.

«В числе заболевших – 52-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет», - уточнили в правительстве.

Кроме того, за сутки после выздоровления из стационаров выписаны пять человек. Сейчас в больницах города находятся 74 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели, 15 скончались.

В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», куда помещают прибывших из-за границы и тех, кто контактировал с заболевшими людьми.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19, это повторение антирекорда от 21 августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей. Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.

Источник коронавируса до сих пор не определен. Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.

Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды. Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.

В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса. По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

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По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

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Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

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