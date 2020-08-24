Курортный сезон
Развитие сюжета: Около 60 крымских отелей участвуют в программе кэшбэка ● Поезда не добавили туристов в Крыму ● На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей ● В Севастополе хотят брать с туристов плату за мусор ● Диму Билана возмутило грязное море в Крыму
Отдых с палатками у моря под Севастополем может стать платным
фото © vkrim.info
Отдых с палатками на берегу моря в Балаклавском районе Севастополя может стать платным.
Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на и.о. губернатора города Михаила Развожаева.
«Если уж эти места предоставляются для отдыха, люди должны соответствующим образом оплачивать уборку за ними как минимум. Я не говорю про коммерческую деятельность. Но поддержание, содержание, дополнительный штат (сотрудников), который должен следить за тем, чтобы там бардака и костров не было. Ищите нормативный механизм. Это так существовать не может и не должно», – сказал Развожаев.
До заявления Развожаева начальник Севприроднадзора Юлия Самойлова сообщила, что люди могут свободно отдыхать с палатками на территориях, которые примыкают к заказникам, если они при этом не разводят костры. Мусор на территории они также должны убирать самостоятельно. При этом у севастопольского лесхоза есть выделенные из бюджета средства на уборку территории.
Развожаев отметил, что «не собирается за всеми убирать из бюджета города».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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