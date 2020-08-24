Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +28
море +24

Курортный сезон

Отдых с палатками у моря под Севастополем может стать платным

12:03 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
Отдых с палатками у моря под Севастополем может стать платным

фото © vkrim.info

Отдых с палатками на берегу моря в Балаклавском районе Севастополя может стать платным.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на и.о. губернатора города Михаила Развожаева.

«Если уж эти места предоставляются для отдыха, люди должны соответствующим образом оплачивать уборку за ними как минимум. Я не говорю про коммерческую деятельность. Но поддержание, содержание, дополнительный штат (сотрудников), который должен следить за тем, чтобы там бардака и костров не было. Ищите нормативный механизм. Это так существовать не может и не должно», – сказал Развожаев.

До заявления Развожаева начальник Севприроднадзора Юлия Самойлова сообщила, что люди могут свободно отдыхать с палатками на территориях, которые примыкают к заказникам, если они при этом не разводят костры. Мусор на территории они также должны убирать самостоятельно. При этом у севастопольского лесхоза есть выделенные из бюджета средства на уборку территории.

Развожаев отметил, что «не собирается за всеми убирать из бюджета города».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пляжах Феодосии нашли мусор и не нашли спасателей. Сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями городской администрации Феодосии был проведен осмотр 24 пляжей в пгт. Приморский, с. Береговое и в г. Феодосия.

Отдых «под запретом»: что происходит на западном побережье Крыма. На западном побережье Крыма расположились поселок городского типа Николаевка и село Песчаное.

Туристы жалуются на закрытые пляжи в Ялте. Власти Ялты опять пообещали, что будут добиваться максимальной доступности пляжей и береговой линии.

«Дорогой совок»: россиянка об отдыхе в Крыму. Российская туристка на фоне пандемии коронавируса отдохнула в Крыму вместо Турции и поделилась впечатлениями после отпуска на крымскому полуострове.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней

В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек

По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

Коронавирус в Крыму
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия
В Крым пришла системная российская преступность

В Крым пришла системная российская преступность

Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации