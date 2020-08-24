Около 60 крымских отелей участвуют в программе кэшбэка

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Порядка шестидесяти крымских объектов размещения участвуют в программе стимулирования внутреннего туризма в России.

Туристы, которые будут отдыхать в них, получат кэшбэк, сообщила сегодня пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«В течение недели с 21 по 28 августа можно купить акционные крымские предложения, действующие в рамках программы с 1 октября до конца года. Но отдохнуть в Крыму с кэшбэком с 1 октября можно будет не только на ЮБК, но и в знаменитых сакских грязелечебницах и евпаторийских санаториях», – сообщили в пресс-службе.

Всего в программе принимают участие 62 объекта размещения. Согласно условиям программы, туристы смогут получить кэшбэк от 5 до 15 тыс рублей за приобретенные туры.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа стимулирования внутреннего туризма в виде получения кэшбэка на туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа. Получить его смогут около 3 млн человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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