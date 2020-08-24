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Происшествия

Объявленную в розыск девушку из Керчи нашли в одном из скверов города

17:18 понедельник, 24 августа 2020
Керчь

В г. Керчи сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетней, покинувшей место жительства и объявленной в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Напомним, 17-летняя девушка, находящаяся на попечении руководителей социального учреждения, несколько дней назад ушла в неизвестном направлении, не предупредив взрослых о своих планах.

Педагоги, несущие ответственность за жизнь и здоровье подростка, обратились в дежурную часть полиции, как только обнаружили ее исчезновение. На поиски воспитанницы специализированного учебного заведения были брошены все силы наружных служб керченской полиции.

В результате несовершеннолетняя была найдена сотрудниками патрульно-постовой службы полиции около 3 часов ночи в понедельник в одном из скверов г. Керчи. Она была доставлена по месту жительства. Стражи порядка выяснили, что за время отсутствия противоправных посягательств в отношении нее не совершалось.

С подростком и ее педагогами сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы. Поведение несовершеннолетней полицейские взяли на особый контроль.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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