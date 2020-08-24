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Водный кризис

Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться

18:03 понедельник, 24 августа 2020
Белогорск
Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться

фото © Крым.реалии

Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в августе продолжило ухудшаться.

Из-за сильного обмеления водоем начал заболачиваться.

Вслед за высыханием верховий Белогорского водохранилища в мае этого года, в июле полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Процесс заболачивания водоема снизит и без того низкий уровень полезного объема воды, считает житель Белогорского района, активист общественного движения «Свободный Крым» Решад Меметов.

«Заболачивание водохранилища приведет к увеличению его заиливания. Это создаст трудности для выкачивания воды из водоема. Например, хозяин сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вынужден был отказаться от забора воды из Тайганского водохранилища именно из-за его высокого заиливания, когда оно сильно обмелело пару лет назад, и насосы вместо чистой воды втягивали иловую воду. Теперь эта проблема становится актуальной и для Белогорского водохранилища», – сообщил активист.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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