Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря ● Власти Симферополя не будут отключать фонтаны на время вододефицита ● Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды ● Общепиту Симферополя советуют перейти на одноразовую посуду из-за вододефицита ● Как изменится стоимость питьевой воды в Крыму из-за ограничений
Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться
фото © Крым.реалии
Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в августе продолжило ухудшаться.
Из-за сильного обмеления водоем начал заболачиваться.
Вслед за высыханием верховий Белогорского водохранилища в мае этого года, в июле полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.
Процесс заболачивания водоема снизит и без того низкий уровень полезного объема воды, считает житель Белогорского района, активист общественного движения «Свободный Крым» Решад Меметов.
«Заболачивание водохранилища приведет к увеличению его заиливания. Это создаст трудности для выкачивания воды из водоема. Например, хозяин сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вынужден был отказаться от забора воды из Тайганского водохранилища именно из-за его высокого заиливания, когда оно сильно обмелело пару лет назад, и насосы вместо чистой воды втягивали иловую воду. Теперь эта проблема становится актуальной и для Белогорского водохранилища», – сообщил активист.
Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться фото
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