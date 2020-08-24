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Странности

Над Севастополем поднялся черно-белый дым

17:36 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
Над Севастополем поднялся черно-белый дым

фото © Форпост

«Что-то горит, рядом вертолет, кто в курсе?» - встревожились очевидцы.

Высоко поднимающийся над землей черный дым вызывал у наблюдателей тревогу, которой они поделились в соцсетях.

«Севастополь, Молочная балка. Что-то горит, рядом вертолет. Кто в курсе? На подходе экипаж МЧС. Актуально 11:10», - это сообщение в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» очевидец подкрепил видеозаписью.

Наблюдающий за происшествием из окна многоэтажки севастополец добавил, что видит белый, как при горении травы, дым, а так же черный.

«Возможны два очага возгорания», - делает вывод он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Севастополе, на 600 кв.м открытой территории действительно загорелась трава, спасатели ликвидируют открытое горение, но воздушнаятехника не привлекалась. Причины происшествия выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

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Странности
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