Странности
Над Севастополем поднялся черно-белый дым
фото © Форпост
«Что-то горит, рядом вертолет, кто в курсе?» - встревожились очевидцы.
Высоко поднимающийся над землей черный дым вызывал у наблюдателей тревогу, которой они поделились в соцсетях.
«Севастополь, Молочная балка. Что-то горит, рядом вертолет. Кто в курсе? На подходе экипаж МЧС. Актуально 11:10», - это сообщение в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» очевидец подкрепил видеозаписью.
Наблюдающий за происшествием из окна многоэтажки севастополец добавил, что видит белый, как при горении травы, дым, а так же черный.
«Возможны два очага возгорания», - делает вывод он.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Севастополе, на 600 кв.м открытой территории действительно загорелась трава, спасатели ликвидируют открытое горение, но воздушнаятехника не привлекалась. Причины происшествия выясняются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Форпост
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