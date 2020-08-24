На трассе «Таврида» начала тестировать искусственное освещение

Дорожники приступили к тестированию искусственного освещения на трассе «Таврида».

Как сообщил руководитель Служба автодорог Крыма Александр Нефедов, сейчас тестирование проходит на пятом этапе трассы, идущем в обход Симферополя.

«Началось тестирование искусственного освещения на трассе «Таврида», включаем по этапам. Выезжают бригады энергетиков, они смотрят, включают, проверяют, нет ли где аварийных ситуаций, замыканий и прочего. Сейчас работы ведутся на пятом этапе», - сообщил Нефедов.

На «Тавриде» установлено 2 488 опор освещения, они размещены на транспортных развязках и там, где трасса проходит около населенных пунктов. Тестирование продлится до конца августа, а в полном объеме освещение заработает после ввода трассы в эксплуатацию.

30 июня было открыто рабочее движение по «Тавриде» на участке от Керчи до Белогорска по четырем полосам, а 20 июля автомобили поехали по четырем полосам трассы от Белогорска до Симферополя. Рабочее движение по всем полосам трассы от Крымского моста до Севастополя будет открыто в сентябре, а сдача трассы в эксплуатацию намечена на декабрь.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина семи этапов трассы составляет 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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