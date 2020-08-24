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Происшествия

На пожаре в Севастополе погиб мужчина

15:03 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь

Севастопольские спасатели более полутора часов тушили сегодня частный дом, в котором погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, передает «Новый Севастополь». 

«По прибытии огнеборцы обнаружили пламенное горение одноэтажного дома и незамедлительно, сформировав два газодымозащитных звена, проникли внутрь. Огнем было охвачено три комнаты, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, – говорится в сообщении. – В одном из помещений был обнаружен погибший мужчина. Его личность на данный момент устанавливается».

Сообщение о возгорании на улице Ревякина поступило в 5.05. Полностью ликвидирован пожар в 6.46.

Всего в ликвидации последствий происшествия были задействованы 18 человек личного состава МЧС и пять единиц техники, а также полиция и «скорая помощь». Причины пожара выясняет следственно-оперативная группа, работающая на месте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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