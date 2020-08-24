Мужчина погиб в скатившемся в ущелье под Ялтой автомобиле

Автомобиль с пассажирами скатился в ущелье в районе горы Кемаль-Эгерек в городском округе Ялта.

Как сообщила сегодня пресс-служба МЧС Крыма, в результате происшествия погиб мужчина.

«В воскресенье в 13.25 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта) во время движения по грунтовой дороге автомобиль «Нива» опрокинулся и скатился в ущелье. Требуется помощь спасателей», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автомобиль катился по склону приблизительно 300 метров, из-за чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина получила многочисленные ушибы. Спасатели спустились к автомобилю и при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшую в безопасное место, после чего передали ее сотрудникам «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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