Происшествия
Лесные пожары охватили Севастополь
фото © Форпост
Пожарные службы и лесхоз просят граждан быть осторожными и беречь природу.
В лесах региона зарегистрировано 22 возгорания общей площадью 3,536 гектара. Об этом сообщает главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя.
Один из первых пожаров пришлось тушить около 6 утра силами севастопольского лесхоза. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
О другом более крупном возгорании стало известно в 20:35. На пожар, охвативший 0,8 гектара выехало 2 автомобиля и 12 человек личного состава ГАУ «Севастопольский лесхоз». Пожар удалось ликвидировать в 23:30.
По данным метеорологического прогноза на территории лесов Севастополя установлен 5 класс пожарной опасности. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров готовность сил и средств пожаротушения составляет 100 %.
До 4 сентября на территории Севастополя объявлен особый противопожарный режим.
В тексте использованы материалы: Форпост
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