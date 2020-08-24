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Происшествия

Лесные пожары охватили Севастополь

07:42 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
Лесные пожары охватили Севастополь

фото © Форпост

Пожарные службы и лесхоз просят граждан быть осторожными и беречь природу.

В лесах региона зарегистрировано 22 возгорания общей площадью 3,536 гектара. Об этом сообщает главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя.

Один из первых пожаров пришлось тушить около 6 утра силами севастопольского лесхоза. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

О другом более крупном возгорании стало известно в 20:35. На пожар, охвативший 0,8 гектара выехало 2 автомобиля и 12 человек личного состава ГАУ «Севастопольский лесхоз». Пожар удалось ликвидировать в 23:30.

По данным метеорологического прогноза на территории лесов Севастополя установлен 5 класс пожарной опасности. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров готовность сил и средств пожаротушения составляет 100 %.

До 4 сентября на территории Севастополя объявлен особый противопожарный режим.

В тексте использованы материалы: Форпост

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