Источник коронавируса до сих пор не определен

фото © pixabay.com

Ученые до сих пор не знают точно, что послужило источником возникновения коронавируса SARS-COV-2, пишет Das Erste.

Так, издание отмечает, что есть целый ряд исследований, которые свидетельствуют о появлении коронавируса за месяцы до его выявления в китайском городе Ухань.

Например, французский врач Михель Шмитт обнаружил признаки коронавирусной инфекции у своих пациентов в городе Комарь еще в середине ноября 2019 года. По его словам, рентгеновские снимки легких, свидетельствуют о поражении именно этой инфекцией. Кроме того, позднее у данных пациентов обнаружили и антитела к COVID-19.

Также следы SARS-COV-2 ученые обнаруживали в образцах воды из Италии и Бразилии, собранных в ноябре и декабре 2019 года.

Генетик из Кембриджского университета Петер Форстер, который проанализировал распространение вируса, пришел к выводу, что он возник в период с сентября по декабрь.

Вероятным местом появления назван Китай или близкие к нему азиатские страны. Однако конкретное время и место заражения первого человека мировое ученое сообщество до сих пор установить не может.

Как пишет Das Erst, в ВОЗ также нет уверенности об источнике инфекции. В начале августа глава организации Тедрос Гебрейесус анонсировал начало большого исследования данного вопроса.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

Впервые официально вспышка коронавируса была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Ухане.

В данный момент заболеваемость коронавирусом в мире продолжает ускоряться - около 1,5 миллиона случаев за неделю.

В мире от коронавируса излечились 16 084 558 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer на утро понедельника, 24 августа.

Всего в мире выявлено за время пандемии 23 586 023 заболевших, 812 527 из них - умерли.

Согласно статистике, Украина занимает третье место по приросту коронавируса среди стран Европы.

Лидерами антирейтинга являются Россия (4921), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189).

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса. По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом. За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.

Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела. Дочь севастопольской медсестры Пелагии Мазуровой, которая умерла от коронавируса, тоже заразилась опасным инфекционным заболеванием.