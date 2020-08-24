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«Герой крымской весны» сбежал в Киев
фото © Крым.реалии
Домашний арест для крымчанина избрал Голосеевский районный суд Киева. Ялтинца Александра Расшивалова подозревают в участии в «самообороне Крыма» в 2014 году.
Во время обыска в квартире Расшивалова, который уже несколько лет проживает в Киеве, силовики нашли его военный билет российской армии.
Александр Расшивалов активен в соцсетях. Ведет две страницы ВКонтакте, одну в Фейсбук, снимает видео для своего ютуб-канала. Из открытых источников известно, что ялтинец учился в Национальной академии внутренних дел Украины, в Крыму работал по специальности.
Это подтверждает Игорь Поночовный, прокурор АР Крым в Киеве: «До 2014 года этот гражданин проходил службу в органах МВД, сейчас уже в полиции, в уголовном розыске работал... Перед оккупацией он был уволен».
Во время событий 2014-го года Александр Расшивалов – видеоблогер. В феврале снимает проукраинскую акцию в Ялте – чествование погибших на Майдане в Киеве. Провоцирует охранников, которые защищают проукраинских активистов.
Также стримит с пророссийских митингов в Ялте и поддерживает их.
Из соцсетей известно: Расшивалов увлекается боксом и мотоциклами. Благодаря службе в полиции, знает, как обращаться с оружием.
По данным следователей крымской прокуратуры в Киеве, «во время аннексии вступает в незаконное вооруженное формирование «самооборона Крыма».
Прокурор Игорь Поночовный рассказывает: » Одна из его задач – контрольно-пропускной пункт в городе Ялта, на восточном въезде в город, у них там был организован блокпост, где они дежурили. Соответственно, проверяли автомобили, проверяли граждан, поддерживали ту легенду, созданную Российской Федерацией, что на Крым наступают бендеровцы и так далее. То есть, являлся одним из активных участников этой организации».
В 2016-м Расшивалова награждают медалью Министерства обороны России «За возвращение Крыма».
Но уже через год ветеран «крымской весны» – на скамье подсудимых за кражу мобильного телефона. Вот что сказано в приговоре Ялтинского городского суда, подконтрольного России: »...из корыстных побуждений, с целью наживы, действуя открыто, подбежал сзади к потерпевшей... и вырвал из ее рук, принадлежащий ей мобильный телефон «Lenovo», модель «S660» в корпусе металлического цвета, IМЕI 1 №.., IМЕI 2 №.., стоимостью 18 000 рублей».
320 часов исправительных работ – приговор Расшивалову. Отбывал ли он наказание – неизвестно, но после этого ялтинец переезжает в Киев. Осенью 2019 года регистрирует фирму, которая занимается торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.
В этом году в Киеве крымчанина разыскал Департамент контрразведки СБУ. Далее за дело взялась прокуратура Крыма в Киеве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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