Зеленский пообещал поднять украинский флаг в Крыму

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Власти Украины прикладывают все усилия для того, чтобы флаг страны развевался над Крымом и Донбассом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении в честь Для государственного флага страны. Видео размещено на странице Офиса президента в Facebook.

«Наш флаг символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И сегодня мы делаем все, чтобы родная земля была усеяна не снарядами, минами и пулями, а бархатцами, васильками и мальвами. Чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир. Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет», – сказал Зеленский.

Также в воскресенье в ходе церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области украинский президент заявил, что желто-голубой флаг сегодня – это «символ сопротивления и борьбы за Донбасс и Крым».

День государственного флага на Украине отмечают ежегодно 23 августа. Флаг состоит из двух равновеликих горизонтальных полос – синего и желтого цветов. Они часто ассоциируются со спелым пшеничным полем над ясным небом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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