Водный кризис
Развитие сюжета: Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже» ● Ждать ли в Крыму коллапса с электричеством из-за засухи? ● Выдержат ли трубы: эксперт о слабых местах водных графиков для Крыма ● Севастополь пока обойдется без жестких ограничений подачи воды ● Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды
«Воды нет, но вы держитесь» - из крымских сетей
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Анонсированное властью Крыма ограничение подачи воды повергло крымчан в шок и разочарование. В соцсетях напоминают о громких обещаниях чиновников и готовятся к худшему.
По информации Совета министров Крыма, ограничения подачи воды начнутся с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
«Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ. Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения», – говорится в сообщении правительства Крыма.
Елена Чистякова Чисто российский способ решения проблемы – послать народ подальше, и точка.
Алиса Лисова Нет слов, одни маты.
Ludvika Papadopoulou Засуха наступила внезапно. Внезапно стало понятно, что воды нет и взяться ей неоткуда. Прямо на седьмом году этой власти стало понятно)))
Анастасия Кваша Константинов ничего не хочет по ситуации людям рассказать? Это ведь уже явная проблема с водой, а не «вбросы ботов», как они писали. Это уже не кричать «нам вода из Украины не нужна».
Людмила Журавлева Нас тупо развели, а сделать никто ничего не может. Будем как в странах третьего мира жить, без достойных ресурсов к существованию.
Комментаторы с иронией вспоминают, как совсем недавно руководство Крыма торжественно открывало построенный военными водовод, который якобы должен был решить водную проблему. Припоминают и другие громкие обещания крымских чиновников.
Alexey Sidorenko ...Видимо, шашечки с переподключением с одного водоема на другой как мертвому припарка!
Валерий Пуховский Банальная показуха для картинки. В России все делается для картинки.
Алексей Якубенко А какая красивая история была про единственный в РФ самолет с осадками!)))
Александр Юрьев ...Я помню, что этот вопрос поднимали крымчане еще в апреле и мае, а нам руководство Крыма кричало: не паникуйте, все хорошо... Знали об этой проблеме в течение шести лет? Знали. Помните, как на вопросы журналистов, что делать, ответы были: будем надеяться и будем молиться... Только этим летом что-то начали делать. Видимо, поздно кинулись, надежды и молитвы не помогли. Все лето крымчанам показывали бравые отчеты Аксенова и бахвальство о том, что проблема решается и уже почти решена. Все лето вода лилась рекой: аквапарки, мойки и т.д. И вот в конце сезона очередной обман крымчан заканчивается, воды нет, но вы держитесь... Теперь польется новая пропаганда с крымских СМИ, мол, надо потерпеть, не впервой, а помните, как мы раньше терпели..., ничего страшного – выжили... Ну почему из-за чьего-то безалаберного руководства крымчане должны превращаться опять в терпил?
Екатерина Слоб И как долго они собираются измываться над всеми нами? Воды в избытке в виде осадков не предвидится. Для глобального решения вопроса нужны годы... Сколько терпеть эти издевательства...
Татьяна Духнич На России-1 сегодня рассказывали, что альтернативы воде из Северо-Крымского канала в Крыму завались… Но где это «завались»? Очень печально...
Alexey Sidorenko ...Интересно, как же разовьется ситуация после курортного сезона? Экспонента по заболеваемости при отсутствии воды – это же что доктор прописал)))
Aleksey Grek Учтите, что это надолго. И даже не на один год. И вот почему. Даже при обильных осадках, в течение года, наполнить все водохранилища не получится. Это легко проверить по графикам гидрометеослужб. Кроме того, нужно учитывать, рост потребления из-за массовой застройки. Количество населения растет. Запасайтесь терпением и емкостями для запаса воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже». С 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ограничат подачу воды из-за засухи, – об этом сообщил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
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