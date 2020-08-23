«Воды нет, но вы держитесь» - из крымских сетей

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Анонсированное властью Крыма ограничение подачи воды повергло крымчан в шок и разочарование. В соцсетях напоминают о громких обещаниях чиновников и готовятся к худшему.

По информации Совета министров Крыма, ограничения подачи воды начнутся с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

«Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ. Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения», – говорится в сообщении правительства Крыма.

Елена Чистякова Чисто российский способ решения проблемы – послать народ подальше, и точка.

Алиса Лисова Нет слов, одни маты.

Ludvika Papadopoulou Засуха наступила внезапно. Внезапно стало понятно, что воды нет и взяться ей неоткуда. Прямо на седьмом году этой власти стало понятно)))

Анастасия Кваша Константинов ничего не хочет по ситуации людям рассказать? Это ведь уже явная проблема с водой, а не «вбросы ботов», как они писали. Это уже не кричать «нам вода из Украины не нужна».

Людмила Журавлева Нас тупо развели, а сделать никто ничего не может. Будем как в странах третьего мира жить, без достойных ресурсов к существованию.

Комментаторы с иронией вспоминают, как совсем недавно руководство Крыма торжественно открывало построенный военными водовод, который якобы должен был решить водную проблему. Припоминают и другие громкие обещания крымских чиновников.

Alexey Sidorenko ...Видимо, шашечки с переподключением с одного водоема на другой как мертвому припарка!

Валерий Пуховский Банальная показуха для картинки. В России все делается для картинки.

Алексей Якубенко А какая красивая история была про единственный в РФ самолет с осадками!)))

Александр Юрьев ...Я помню, что этот вопрос поднимали крымчане еще в апреле и мае, а нам руководство Крыма кричало: не паникуйте, все хорошо... Знали об этой проблеме в течение шести лет? Знали. Помните, как на вопросы журналистов, что делать, ответы были: будем надеяться и будем молиться... Только этим летом что-то начали делать. Видимо, поздно кинулись, надежды и молитвы не помогли. Все лето крымчанам показывали бравые отчеты Аксенова и бахвальство о том, что проблема решается и уже почти решена. Все лето вода лилась рекой: аквапарки, мойки и т.д. И вот в конце сезона очередной обман крымчан заканчивается, воды нет, но вы держитесь... Теперь польется новая пропаганда с крымских СМИ, мол, надо потерпеть, не впервой, а помните, как мы раньше терпели..., ничего страшного – выжили... Ну почему из-за чьего-то безалаберного руководства крымчане должны превращаться опять в терпил?

Екатерина Слоб И как долго они собираются измываться над всеми нами? Воды в избытке в виде осадков не предвидится. Для глобального решения вопроса нужны годы... Сколько терпеть эти издевательства...

Татьяна Духнич На России-1 сегодня рассказывали, что альтернативы воде из Северо-Крымского канала в Крыму завались… Но где это «завались»? Очень печально...

Крымчане бросились покупать емкости и тару. Веры в скорое решение проблемы с водой у них нет.

Alexey Sidorenko ...Интересно, как же разовьется ситуация после курортного сезона? Экспонента по заболеваемости при отсутствии воды – это же что доктор прописал)))

Aleksey Grek Учтите, что это надолго. И даже не на один год. И вот почему. Даже при обильных осадках, в течение года, наполнить все водохранилища не получится. Это легко проверить по графикам гидрометеослужб. Кроме того, нужно учитывать, рост потребления из-за массовой застройки. Количество населения растет. Запасайтесь терпением и емкостями для запаса воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водоснабжение Крыма: «Осенью будет еще хуже». С 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ограничат подачу воды из-за засухи, – об этом сообщил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Ждать ли в Крыму коллапса с электричеством из-за засухи?. О том, как повышенный спрос на электроснабжение для нагрева воды отразится на быте жителей Симферополя и пригорода, рассказали пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Выдержат ли трубы: эксперт о слабых местах водных графиков для Крыма. В центральных районах Крыма, которые с 24 августа начнут поэтапный переход на ограниченное водоснабжение, необходимо тщательно проверить внутридомовые водопроводные сети.

Севастополь пока обойдется без жестких ограничений подачи воды. На сокращение водоснабжения города пойдут, если не будет дождей и сорвутся планы забора воды из альтернативных источников.