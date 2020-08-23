Власть
Власти выбрали подрядчика строительства очистных в Коктебеле
Крымские власти определили подрядную организацию, которая построит в Коктебеле канализационные очистные сооружения с системой разводящих коллекторов по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года.
Об этом сообщил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
«Российский закон подразумевает проводить аукционы, выбирать подрядчика по лучшим ценовым предложениям. У нас в Крыму это, как правило, приводило к тому, что подрядчики не выполняли работы. Поэтому сейчас Советом министров РК определен единый подрядчик. В данный момент определяются его действия. Техническая зона, где начнется строительство уже определена», - сказал Бовтуненко.
По словам чиновника, подрядная организация приступит к строительным работам уже в сентябре. При этом озвучивать название этой компании он посчитал преждевременным:
«Пока я бы подрядчика не стал называть. Он определен, но уточняются некоторые нюансы по выполнению работ», - ответил мэр Феодосии.
Строительство долгожданных канализационно-очистных сооружений в поселке Коктебель и 26 км коллекторов пройдет в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Окончание работ намечено на декабрь 2022 года.
Проект КОСов предполагает четыре степени очистки стоков. Очищенная вода будет поступать в пруд-накопитель, а затем использоваться для нужд сельского хозяйства. В сутки сооружения будут способны принять до 5 тыс. кубометров стоков. При этом максимальный существующий объем пока не превышает 4 тыс. кубов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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