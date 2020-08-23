Власти Крыма предупреждают о росте риска инфекций из-за почасовой подачи воды

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Подача воды по графику жителям Симферополя создает дополнительные риски подъема заболеваемости, однако власти предпринимают все усилия, чтобы их снизить.

Об этом сказала глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как ранее сообщалось, в Симферополе из-за вододефицита в ближайшее время начнут действовать графики подачи воды населению. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал жителям города не пить сырую воду и использовать фильтры.

«Введение подобных режимов при неотработанных мероприятиях создает дополнительные риски для подъема заболеваемости (инфекционными заболеваниями – ред). Сейчас все делается для того, чтобы этот комплекс мероприятий был отработан так, как положено, чтобы риски минимизировать», - заверила Наталья Пеньковская.

При этом она акцентировала внимание, что экономия воды не должна быть во вред.

«Как бы парадоксально это ни звучало, но необходимо в обязательном порядке соблюдать все необходимые мероприятия, правила личной гигиены, но при этом постараться экономить воду», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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