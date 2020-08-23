В Ялте спортсмен Сильченко прыгнул с вышки с флагом России

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В Ялте российский спортсмен Артем Сильченко прыгнул с вышки в море с флагом России.

Прыжок, снятый на видео, опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.

Это не первая акция российского спортсмена в Крыму. В феврале 2016 года Сильченко совершил прыжок с крыши зала «Хрустальный» гостиницы «Ялта-Интурист», высота которого составляет 24,5 метра.

Артем Сильченко в 2006 году выиграл чемпионат мира World High Diving Federation. В 2013-м победил в мировой серии Red Bull Cliff Diving.

В апреле 2020 года Артем Сильченко утверждал в интервью СМИ, что из-за пандемии коронавируса вынужденно оставил спорт и работает в Воронеже грузчиком.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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