Спорт
В Ялте спортсмен Сильченко прыгнул с вышки с флагом России
фото © bloknot-voronezh.ru
В Ялте российский спортсмен Артем Сильченко прыгнул с вышки в море с флагом России.
Прыжок, снятый на видео, опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.
Это не первая акция российского спортсмена в Крыму. В феврале 2016 года Сильченко совершил прыжок с крыши зала «Хрустальный» гостиницы «Ялта-Интурист», высота которого составляет 24,5 метра.
Артем Сильченко в 2006 году выиграл чемпионат мира World High Diving Federation. В 2013-м победил в мировой серии Red Bull Cliff Diving.
В апреле 2020 года Артем Сильченко утверждал в интервью СМИ, что из-за пандемии коронавируса вынужденно оставил спорт и работает в Воронеже грузчиком.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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