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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса

12:17 воскресенье, 23 августа 2020
Севастополь
В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Все пациенты - местные жители в возрасте от 33 до 79 лет, контактные по заболевшим ранее людям. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заразились 464 человека.

Выздоровело 358 пациентов, 15 человек умерло. 

В настоящий момент в стационарах находится 76 граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела. Дочь севастопольской медсестры Пелагии Мазуровой, которая умерла от коронавируса, тоже заразилась опасным инфекционным заболеванием.

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