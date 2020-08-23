В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Все пациенты - местные жители в возрасте от 33 до 79 лет, контактные по заболевшим ранее людям. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заразились 464 человека.

Выздоровело 358 пациентов, 15 человек умерло.

В настоящий момент в стационарах находится 76 граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.

Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела. Дочь севастопольской медсестры Пелагии Мазуровой, которая умерла от коронавируса, тоже заразилась опасным инфекционным заболеванием.

Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти Симферополя ввели дополнительные меры по профилактике COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19. В Севастополе за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.