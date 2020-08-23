Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больше 50 за сутки: в Крыму не спадают темпы заражений коронавирусом ● Дочь умершей от коронавируса медсестры из Севастополя тоже заболела ● Власти Симферополя заявили об ухудшения ситуации с коронавирусом ● За сутки в Севастополе выявили еще шесть случаев COVID-19 ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму
В Севастополе за сутки выявили восемь случаев коронавируса
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По состоянию на утро 23 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
«Все пациенты - местные жители в возрасте от 33 до 79 лет, контактные по заболевшим ранее людям. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заразились 464 человека.
Выздоровело 358 пациентов, 15 человек умерло.
В настоящий момент в стационарах находится 76 граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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