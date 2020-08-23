В Севастополе хотят брать с туристов плату за мусор

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Севастополь не должен за свой счет убирать мусор, оставляемый туристами, расходы на это нужно возложить на самих путешественников или федеральный бюджет, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Только за июль 500 000 экскурсантов приехали и уехали из города — очевидно, что коммунальным службам не просто сейчас приходится. Где-то не успевают, где-то перестраиваются сходу, — посетовал Развожаев в эфире правительственного телеканала «СТВ». — Почему жители города и городской бюджет должны нести такую нагрузку внешнюю? Должна быть какая-то система компенсаций этих тарифов».

Севастополю надо присоединиться к системе взимания курортного сбора, действующей в ряде других регионов России, чтобы пополнять бюджет и при этом не ухудшать качество жизни горожан, считает врио губернатора. Его предшественник — губернатор Дмитрий Овсянников еще в декабре 2016 года сообщил, что такой сбор не является эффективным экономическим решением, да большинство объектов размещения, через которые происходит взимание сбора, в Севастополе находится в тени. В заксобрании Севастополя три года назад также высказали отрицательное отношение к курортному сбору.

«Позиция депутатов Севастополя: на сегодняшний день в рамках действия жесткой конкуренции на рынке курортов нецелесообразно введение туристического налога, — сказал на тот момент глава комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов (сейчас руководит главным контрольным управлением правительства Севастополя — прим.). — Наши основные конкуренты — это Турция и Египет. Например, в Турции не вводят никаких дополнительных налогов, связанных с туризмом, а наоборот, реализуют программы государственной помощи туристической отрасли. Кроме того, в нашем регионе слабее уровень инфраструктуры, в развитие которой требуется вложение больших инвестиций, что сложно реализовать в условиях действующих экономических санкций».

Как сообщалось ранее, севастопольские группы сайта «Вконтакте» и аккаунты Развожаева в соцсетях завалены жалобами на помойки. Обсуждая «грязную» тему, горожане констатировали — весь город в мусоре, такого безобразия, как в этом году, в Севастополе не было давно. Ранее пристыдила Развожаева за свалки заслуженная артистка России Ольга Панкратова, которая была шокирована обстановкой пляжа парка Победы. После этого Развожаев пожурил главу департамента горхоза Севастополя Евгения Горлова за неготовность пляжей к сезону и попросил операторов пляжей наладить свою работу.

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