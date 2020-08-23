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Коронавирус в Крыму

В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

08:43 воскресенье, 23 августа 2020
В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

фото © pixabay.com

В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.

В сообщении говорится, что рекомбинантная белковая вакцина была разработана учеными Сычуаньского университета и одобрена для клинических испытаний госуправлением медицинской продукции Китая.

Разработкой вакцины занимались биолаборатории Сычуаньского университета.

Вакцину протестировали на обезьянах и других животных и обнаружили, что она способна защитить от инфекции COVID-19 без явных побочных эффектов.

Ориентировочно вакцина будет производиться в объеме 100 млн комплектов в год — для этого было создано предприятие с необходимой мощностью усилиями сотрудников западнокитайской больницы при Сычуаньском университете, исследовательской группы по вакцинам и биологической компании, специализирующейся на биотехнологиях.

Ранее, 30 июля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что российские и китайские фармацевтические компании обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса.

Он отметил, что Китай при разработке вакцины нацелен на сотрудничество со странами, нуждающимися в ней.

В РФ вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра им. Н. Гамалеи. Российский Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.

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В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

В мире начали испытание вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.

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