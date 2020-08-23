В МФЦ Крыма объяснили причину возникновения очередей

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Директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова разъяснила причину очередей возле отделений МФЦ.

— Способствовало этому долгое сидение граждан на самоизоляции. Все боятся того, что в сентябре может повториться весна этого года. Глава республики заверил, что этого не будет. Мы не будем закрываться и будем дальше усиленно работать. Ну и закрытие приема Госкомрегистра в сентябре создало ту волну, которую мы имеем сейчас под дверями МФЦ, — цитирует директора Управление информационной политики Мининформ РК.

Ольга Макарова также напомнила крымчанам об удобстве предварительной записи на официальном портале ГБУ РК «МФЦ».

— Процедура предварительной записи достаточно простая, и, что немаловажно, мы сделали все для комфорта крымчан. В частности, предварительная запись доступна на текущий день. Наши администраторы всегда рады помочь и ответить на вопросы о предварительной записи на сайте ГБУ РК «МФЦ», — отметила Ольга Макарова.

При этом, директор напомнила о том, что талоны на выдачу результатов по услугам Госкомрегистра доступны в центрах «Мои Документы» в течение всего рабочего дня, однако приходить лучше после 11:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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