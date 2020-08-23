Происшествия
В Крыму пропала школьница из Башкирии
фото © Новости Крыма
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи школьницы из Республики Башкортостан в городе Саки.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Республики Башкортостан (часть 1 статья 105 УК РФ) … Установлено, что днем 21 августа текущего года девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно», - сообщила Постнова.
Сотрудники СК во взаимодействии с МВД ведут поиски девушки. Правоохранители просят граждан сообщить, если им станет известно о ее местонахождении. «Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза серые, на левом колене - шрам. Была одета в верную майку, короткие шорты в цветочек, шлепанцы, при себе имела рюкзак. Может находиться в Балаклаве», - рассказала Постнова.
Сообщить информацию о местонахождении школьницы можно по телефонам +7 978 9091111, 123 или +7 3652 500 751.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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